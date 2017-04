De Graafschap klopt MVV en blijft in race voor vierde en laatste periode

Parzyszsek tot nu toe matchwinner in Doetinchem

DOETINCHEM - De Graafschap mag blijven hopen op de periodetitel. De Achterhoekers wonnen met 2-0 van MVV. De beslissing valt volgende week in Almere.

Einde liveblog

Dubbele gevoelens maar vooral blijdschap op De Vijverberg. De Graafschap wint weliswaar, maar Cambuur doet dat ook met 2-0 waardoor zij op basis van het doelsaldo bovenaan blijven.

GOAL!!! Van Mieghem beslist de wedstrijd met een rake knal in de verre hoek. 2-0 en het is hier over en uit. De Graafschap gaat winnen.

89e min: Smeets eraf, El Jebli erbij voor de laatste vijf minuten!

85e min: wat een enorme kans voor MVV. En een minuut later opnieuw!! Met kunst en vliegwerk blijft De Graafschap overeind dankzij een geweldige reflex van keeper Bednarek.

81e min Nieuwpoort met een vrije kopkans, maar MVV haalt de inzet van de lijn weg.

80e min: Will komt erbij, Cicek eraf voor de slotfase.

73e min: de spanning is groot in Doetinchem. De Graafschap houdt nog altijd stand door die vroege goal. Ook Cambuur staat nog altijd op 1-0 bij Jong FC Utrecht.

68e min: Eerste wissel van Den Hurk (foto) eraf, Van Mieghem erbij.

64e min: Drie kansen op rij!! De Graafschap laat het liggen om 2-0 te maken. Eerst Bryan Smeets bijna raak in de korte hoek, daarna vanuit een corner Van den Hurk met een kopbal en vervolgens opnieuw Van den Hurk met een kans.

63e min: grote kans van dichtbij voor MVV via Verheydt dat zeker niet minder is dan De Graafschap. Bednarek ziet de bal net over het doel gaan.

50e min: geel voor Graafschapper Nieuwpoort

48e min: spanning bij Henk de Jong en Jan Oosterhuis bij het begin van de tweede helft.

De tweede helft is begonnen in Doetinchem

42e min: uitstekend schot van net buiten de zestien van Diemers dat maar rakelings naast gaat. Weer vanuit een omschakelmoment met weer Smeets aan de basis.

38e min: Ciranni met een gevaarlijke vrije trap, maar prachtig uit de kruising gebokst door Filip Bednarek. De Graafschap komt goed weg.

30e min: Na een flitsend begin is het minder aantrekkelijk geworden. MVV wordt sterker en is inmiddels een aantal keren gevaarlijk geweest.

24e min: Domper op het andere veld voor De Graafschap. Concurrent Cambuur op voorsprong bij Jong FC Utrecht via Van de Streek.

15e min: De Graafschap bepaalt. MVV nog niet gevaarlijk geweest.

GOAL!!! 8e min: Piotr Parzyszek brengt De Graafschap in een flitsende counter al op 1-0 na een slim balletje van Bryan Smeets door de as van het veld.

14.30 uur: er is afgetrapt onder leiding van scheidsrechter Christiaan Bax

14.20 uur: De spelers van De Graafschap zijn getergd en willen vlammen vanavond tegen MVV.

14.15 uur: Natuurlijk verkeert ook De Graafschap in Paassferen vandaag.

14.10 uur: Lion Kaak (foto) staat weer eens aan de aftrap. De inwoner van Hengelo (GLD) vervangt de geblesseerde Robert Klaasen.

14.05 uur: nog altijd mensen voor de ingang. Er worden ongeveer tienduizend mensen verwacht op De Vijverberg.

Beide trainers praten bij; Henk de Jong (rechts) en Rob Elsen van MVV.

13.59 uur: Geen eieren maar bananen voor de voetballers uit Doetinchem.

13.57 uur: De spelers van De Graafschap komen het veld op voor de warming-up. 'Lekker veld man', zegt Mark Diemers tegen ploeggenoot Bryan Smeets.

13.50 uur: Klaasen en Driver zijn geblesseerd bij De Graafschap en zitten ook niet bij de selectie. De Superboeren staan 13e terwijl MVV de nummer 5 is. Maar het gaat uiteraard om de 4e periode. Daarin staat De Graafschap met nog twee duels te spelen samen met Cambuur bovenaan.

13.45 uur: De Graafschap speelt vanmiddag met het volgende elftal:

Bednarek (keeper), Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, Nieuwpoort, Cicek; Diemers, Kaak, Smeets; Van den Hurk en Parzyszek

13.40 uur: De Graafschap speelt vanmiddag een zeer belangrijke wedstrijd. Winst tegen MVV en puntenverlies van Cambuur betekent dat de Achterhoekers de koppositie weer overnemen in de vierde periode.

13.30 uur: Achter de Spinnekop zijn deze fans er al helemaal klaar voor. De groep voorspelt een 4-0 zege voor De Graafschap.