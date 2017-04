Man bewusteloos geslagen bij ruzie

Foto: ANP

ERMELO - Een 28-jarige man uit Harderwijk is zondagavond bewusteloos geslagen tijdens een ruzie in Ermelo. De vermeende dader, een 32-jarige Rotterdammer, is aangehouden.

De politie kreeg die avond een melding over een bewusteloze man op de Spechtstraat. Medewerkers van de ambulance brachten hem bij kennis en namen hem mee naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Getuigen wezen de Rotterdammer aan als dader. Die zou de man tijdens een ruzie meerdere klappen hebben verkocht. De Rotterdammer kon later in de omgeving worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.