Volg de spanning rond De Graafschap en Achilles'29 ook live op de radio

ARNHEM - Op deze Paasmaandag is het zowel voor De Graafschap als Achilles'29 erop of eronder. Achilles'29 kan officieus degraderen, terwijl De Graafschap moet winnen.

Aan de andere kant kan de club uit Groesbeek ook weer dichterbij concurrent Dordrecht sluipen. Dat zou na de grote achterstand die Achilles had in de strijd tegen degradatie een regelrechte stunt zijn. Het verschil is nu zes punten nadat Achilles vrijdag knap won van FC Den Bosch. Het team van coach Eric Meijers moet vanmiddag in elk geval zelf winnen bij FC Volendam terwijl Dordrecht moet verliezen. Aanvang van het duel in het vissersdorp is 14.30 uur.

Play-offs

De Graafschap maakt zich op voor de twee slotakkoorden in de vierde en laatste periode. De reddingsboei na een teleurstellend seizoen om toch nog in de play-offs om promotie terecht te komen. Samen met Cambuur Leeuwarden staan de Superboeren uit de Achterhoek bovenaan. De Friezen hebben een beter doelsaldo.

Bijna uitverkocht

De Graafschap ontvangt, ook vanaf 14.30 uur, op eigen veld MVV uit Maastricht. Op de eigen Vijverberg is de ploeg van trainer Henk de Jong al sinds 20 januari ongeslagen. Het sfeervolle stadion in Doetinchem is vanmiddag zo goed als uitverkocht.

Live flitsen op radio

Beide wedstrijden zijn vanmiddag vanaf 14.00 uur live te volgen bij Omroep Gelderland. Behalve het gebruikelijke liveblog kunnen luisteraars ook afstemmen op de radio. Onze verslaggevers houden u regelmatig met live flitsen op de hoogte van de ontwikkelingen op beide velden.