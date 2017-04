Annemiek van Vleuten nu tweede in World Tour

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is naar de tweede plaats gestegen in de World Tour, de ranglijst van de belangrijkste wielerkoersen voor vrouwen.

Dat dankt ze aan haar gedeelde derde plaats in de Amstel Gold Race van zondag. De 34-jarige Wageningse staat tweede achter de Amerikaanse Coryn Rivera met een achterstand van 46 punten. Ze reed tot dusverre dit seizoen in bijna alle World Tour koersen voorin mee en won de Cadel Evans Ocean Race in Australië.

Van Vleuten kan komende week weer punten scoren in de Ardense klassiekers. "De Waalse Pijl zal lastig worden, want op de Muur van Huy zijn er een paar sterker. Dus zal ik dan al van tevoren weg moeten komen. Maar ik heb mijn pijlen meer gericht op Luik-Bastenaken-Luik zondag."