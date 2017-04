Politie waarschuwt voor jonge nepcollectant

Foto: ANP

WARNSVELD - In Warnsveld is een nepcollectant actief. Volgens de politie gaat het om een jongen die langs de deuren gaat om geld in te zamelen voor stichting Alpe d'HuZes.

Het afgelopen weekend kreeg de politie meerdere meldingen over de oplichter. Navraag bij de stichting wees uit dat die van niets weet. Ook heeft de jongen geen collectevergunning. De identiteit van de jonge oplichter is inmiddels bij de politie bekend.