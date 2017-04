'Ik schrok me wezenloos'; pinautomaat uit gevel geblazen bij plofkraak

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De pinautomaat in Doetinchem die in de nacht van zondag op maandag het doelwit was van plofkrakers, is volledig uit de gevel geblazen. De stoep ligt bezaaid met brokstukken en ook een lantaarnpaal is zwaar beschadigd.

In de omgeving van de Haareweg was rond 4.10 uur een enorme knal te horen. 'Ik schrok me helemaal wezenloos en toen ik ging kijken, zag ik twee jongens op een scooter wegrijden', zegt een bewoonster. Foto: Omroep Gelderland Restanten van explosieven Na de plofkraak vond de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) restanten van explosieven. Die zijn inmiddels verwijderd door een bomexpert in een beschermend pak. Zes omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in Hotel Villa Ruimzicht en bij familie. Inmiddels is het gevaar geweken en mogen ze weer terug naar huis. Of bij de plofkraak geld is buitgemaakt, is niet bekend.