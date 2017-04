Woningen ontruimd na plofkraak op pinautomaat

DOETINCHEM - Op een pinautomaat van de Rabobank aan de Haareweg in Doetinchem is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet met lint. Uit voorzorg zijn drie omliggende woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel en bij familie. Explosieve stoffen Voor de pinautomaat liggen brokstukken en ook een lantaarnpaal heeft veel schade. Volgens de politie is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen omdat er mogelijk explosieve stoffen zijn achtergebleven. Foto: Omroep Gelderland Bij de pinautomaat wordt inmiddels onderzoek verricht. Of de daders van de plofkraak geld hebben buitgemaakt, is niet bekend. De plofkraak werd rond 4.10 uur gemeld. Foto: Omroep Gelderland