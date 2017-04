A1 weer vrij na nachtelijke afsluiting

KOOTWIJK - De A1 was in de nacht van eerste op tweede paasdag in beide richtingen afgesloten tussen Kootwijk en Stroe.

De snelweg was dicht vanwege wegwerkzaamheden. Ter hoogte van Maanschoten wordt een ecoduct gebouwd. Over beide rijbanen van de A1 worden 52 betonnen liggers geplaatst. Deze vormen het dek van het ecoduct. De kranen die de 104 liggers op hun plek hijsen, komen op de snelweg te staan. Maandagochtend was de A1 rond 8.15 uur weer vrij.