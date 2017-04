A1 tot maandagochtend in beide richtingen dicht voor al het verkeer

ARNHEM - De A1 is in de nacht van eerste op tweede paasdag in beide richtingen afgesloten tussen Kootwijk en Stroe. De weg gaat maandagochtend om 9.00 uur weer open.

De snelweg is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Ter hoogte van Maanschoten wordt een ecoduct gebouwd. Over beide rijbanen van de A1 worden 52 betonnen liggers geplaatst. Deze liggers vormen het dek van het ecoduct. De kranen die de 104 liggers op hun plek hijsen, komen op de snelweg te staan. Rijkswaterstaat benadrukt dat de A1 uiterlijk om 9.00 uur weer opengaat, zodat onder andere het verkeer richting de toeristische attracties in de omgeving de normale route kan volgen.