Gelderland geniet van paasvuren

ARNHEM - Op honderden plaatsen in Gelderland branden de traditionele paasvuren. Dat blijft een mooi gezicht. Uit verschillende windstreken krijgen we paasvuurfoto's.

Hieronder een selectie van de paasvuurfoto's die zijn gemaild naar omroep@gld.nl.

Erwin Zieverink stuurt een wel heel bijzondere foto. Het paasvuur nabij Kasteel Ruurlo bekeken vanuit de lucht. De foto is gemaakt met een drone.

Het ziet er naar uit dat het op de meeste plaatsen droog is gebleven. Dat is wel zo fijn natuurlijk, om het paasvuur te bewonderen. De kinderen zijn ook blij, schrijft Yvonne van Lynden die deze foto maakte van het paasvuur in Hummelo.

Deze foto had misschien overal gemaakt kunnen worden. Toch is dit een bijzonder paasvuur. Deze paasbult is namelijk vorig jaar al gemaakt, maar toen niet in de brand gestoken. De paasbult is een jaar blijven staan en stond volgens Roy Huitink, die de foto instuurde, binnen vijf minuten in lichterlaaie.

Heb jij ook een foto gemaakt van een paasvuur in Gelderland? Wij vinden het leuk om ze in dit artikel te delen!

Mail jouw paasvuurfoto naar omroep@gld.nl. Zet er bij waar de foto is gemaakt.