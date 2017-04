Henk de Jong wil met De Graafschap vooral het seizoen goed afmaken

DOETINCHEM - Alle ogen in de Achterhoek zijn komende week gericht op De Graafschap in de race om de periodetitel. 'Met Driver in de ploeg heb je wel een extra wapen.'

De spanning stijgt voor De Graafschap. Op de eigen Vijverberg lijkt een overwinning tegen de nummer zes MVV noodzakelijk om in de race te blijven voor de vierde periode. 'MVV is een lastige tegenstander. Veel sterke jongens en ze zijn goed in de overnames. We moeten op onze hoede zijn', weet trainer Henk de Jong.

Concurrent Cambuur Leeuwarden gaat op Tweede Paasdag op bezoek bij Jong FC Utrecht. 'We kijken gewoon naar onze eigen ploeg en niet naar Cambuur. Morgen spelen we thuis, misschien wel voor 10 duizend man. Dat is natuurlijk prachtig.'

Eerlijk zijn

'Het is jammer dat we vrijdag niet hebben gewonnen in Volendam, anders waren het er nog meer geweest. Daar was het gewoon niet goed, daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar morgen met de steun van de mensen gaan we gewoon weer proberen MVV te verslaan', stelt De Jong nuchter vast. 'Maar wat ik ook belangrijk vind is dat we het seizoen heel goed gaan afmaken. We hebben inmiddels aardig wat punten gehaald en die lijn moeten we vasthouden en ook volgend seizoen doorzetten.'

Monsterscore

De Graafschap verloor thuis voor het laatst van FC Den Bosch, dat was op 20 januari. De Achterhoekse ploeg mist tegen de Limburgers Andrew Driver, die juist in een goede vorm stak. 'Hij kwam er echt weer aan. Een hele leuke jongen ook om mee te werken. Het is zonde, want met zijn aanvallende acties heb je toch een wapen en dat mis je nu. Je zag het ook tegen RKC. Als Andrew verder had gekund, was het misschien wel een monsterscore geworden', doelt De Jong op de vorige thuiswedstrijd waarin De Graafschap sterk speelde.

Voorbeeldprof

De coach kiest nu als linksback voor Tolgahan Cicek. In Volendam viel Nathaniel Will in voor Driver. 'Vorige week was Tolgahan ziek, nu is hij fit en vind ik het logischer om een linkspoot daar neer te zetten. Dat is ook makkelijker met voorzetten. Lion Kaak speelt voor de geblesseerde Robert Klaasen. Kaak is een voorbeeldprof. Kijk, De Graafschap speelde dit seizoen eerst met twee controleurs, bij mij staat er één man voor de verdediging. Ja, daar is Lion wel het slachtoffer van geworden', erkent De Jong.