In de middeleeuwen waren paaseieren geel en paars, aan de binnenkant

HERNEN - Enge paashazen en gekleurde eieren. Deze paastradities lijken allemaal hun oorsprong te hebben in de middeleeuwen.

Dat we met Pasen vieren dat Jezus is herrezen, dat weten veel mensen wel. Maar waarom eten we met Pasen toch zoveel eieren? Nee, dat heeft niets met vruchtbaarheid te maken. Het antwoord blijkt te liggen in de middeleeuwen.

Op eerste en tweede paasdag vertellen de vrijwilligers van Kasteel Hernen bij Wijchen verhalen over Pasen in de middeleeuwen. Zo blijken we een hoop tradities vergeten te zijn.