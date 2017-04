Duurzaamheidscentrum Kaardebol in Zutphen zet na onrustige periode de deuren open

ZUTPHEN - De vroege middeleeuwen herleefden vandaag in Zutphen. Het leven van de Saksen van rond het jaar 500 na Christus werd nagespeeld. Duurzaamheidscentrum De Kaardebol wil hiermee laten zien dat ze zich nòg meer willen bezig houden met natuur- en milieu-educatie.

Na een hoop strubbelingen met ontwikkelaars is de gemeente Zutphen nu weer de eigenaar. En die heeft duidelijk gemaakt dat het duurzaamheidscentrum meer moet inzetten op educatie.

'De gemeente wil dat wij ons richten op duurzaamheid en natuur- en milieu-educatie', vertelt Patrick Reewijk van Stichting Erve Eme.

Op Erve Eme, een middeleeuwse hoeve op het terrein, is dit weekend een Saksendorp uit de Middeleeuwen nagebouwd. Bezoekers konden zien hoe in de Middeleeuwen wol werd geverfd met natuurlijke materialen. Ook was er een demonstratie ijzerwinning.