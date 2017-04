Wie vertrekt er met de rode plaat uit Oldebroek?

OLDEBROEK - Knappende motoren en gierende banden op Tweede Paasdag in Oldebroek, waar de eerste wedstrijd van het WK Zijspancross wordt gehouden.

En het is een bijzondere wedstrijd, want de Stichting Motorcross Oldebroek werd vijftig jaar geleden opgericht. Aanvankelijk werd rondgereden op het Vreecircuit, maar al snel werd het asfalt ingeruild voor een motorcrossbaan. Op 'De Olde Bargen' werd menig legendarische wedstrijd gereden.

En dat het een jubileum is willen ze weten in Oldebroek, want het dorp staat al vanaf donderdagavond op zijn kop. Met live radio vanaf het circuit, een feesttent met kanonnen als Frank en Mirella en Duo Remix, quadwedstrijden en maandag dus met het WK Zijnspancross.

Het is de eerste wedstrijd van deze reeks en doorgaans wint op het circuit een Nederlander, dus dat geeft de chauvinistische burger moed.

De wedstrijd begint maandagmiddag. Kinderen kunnen op een klein baantje dan ook hun rondjes rijden.