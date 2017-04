Graafschapper Lion Kaak: we moeten deze klus gaan klaren

DOETINCHEM - Lion Kaak krijgt morgen tegen MVV weer eens een kans aan de aftrap bij De Graafschap. De Achterhoeker is kort en bondig. 'We moeten volle bak gaan.'

Trainer Henk de Jong laat Kaak starten als controleur op het middenveld. De 25-jarige inwoner van Hengelo vervangt de geblesseerde Robert Klaasen. 'Dit is waar je op wacht', zegt Kaak die zich weken zat te verbijten op de bank. Toch is hij ook realistisch. 'Het ging goed, we hebben toch een aardige serie neergezet met Klaasen en dan moet je wachten en keihard trainen. Dat heb ik gedaan, ik ben niet bij de pakken gaan neerzitten. Het is logisch dat ik nu speel.'

Godswonder

Met nog twee duels voor de boeg in de laatste periode is de spanning om te snijden. 'Het is eigenlijk al een godswonder dat we nu deze kans krijgen om de vierde periode te winnen. We hebben het seizoen natuurlijk wel enigszins verkloot met zijn allen. Nu moeten we gewoon onze plicht doen en voor 10 duizend man ons stinkende best doen om deze kans te grijpen.'

Volle bak

De Graafschap heeft het echter niet meer helemaal in eigen hand. Cambuur heeft een beter doelsaldo. 'En anders kan het misschien nog via de ranglijst om de play-offs te halen', weet Kaak. 'We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en dit is gewoon een hele belangrijke week. We gaan morgen volle bak.'

Positief gevoel

Kaak zit net als veel van zijn ploeggenoten met een aflopend contract in de wachtkamer. De toekomst is onduidelijk. 'Het blijft nog even in het midden. Het liefst blijf ik en ik denk ook dat de intentie van de club en de trainers is om door te gaan. Maar dat is nog afwachten. De trainers zien het in mij zitten, dus het gevoel is positief.'