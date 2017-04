Paastraditie in Arnhem: dansen aan de oever van de Rijn

ARNHEM - Eerste Paasdag en de Dancetour zijn in Arnhem traditiegetrouw aan elkaar verbonden. Met het evenement op het terrein bij de Stadsblokken langs de Rijn wordt het ronttrekkende openlucht dance-evenement afgetrapt. En ook dit keer trekt de Dancetour weer duizenden bezoekers.

Het is fris op de zanderige grond bij de Stadsblokken in Arnhem, maar gestaag stromen duizenden jonge Arnhemmers zondagmiddag het festivalterrein op. Geen zin in Pasen, of gewoon zin om te dansen? Er lijkt in Arnhem steeds meer vraag te zijn naar feestjes op feestdagen.

Aan de oever van de Rijn

Er zijn twee podia op het terrein aan de zuidoever van de Rijn in Arnhem. Bij het dancepodium staat een vijftiger in een witte broek en een groen shirt als enige naar de dj te kijken. Bij het grote podium wordt vooral urban gedraaid en dat is wat de meeste jongeren willen horen. Ze maken voorzichtig wat danspasjes terwijl de dj hit na hit draait, de overgangen zijn snel en worden verbloemd met harde air horn soundeffects.

Van Bizzey tot Mental Theo

De bezoekers kunnen in Arnhem genieten van bekende acts als Benny Rodrigues, Bizzey (ex-Yellow Claw), Lucas & Steve, Kris Kross Amsterdam en Mental Theo.

De Dancetour is een initiatief dat zich vooral richt op jongeren en jongvolwassenen. De aftrap van de tour is in Arnhem, daarna doet de organisatie nog Dordrecht (27 April), Tilburg (25 mei), Lelystad (25 mei), Maastricht (28 mei), Breda (4 juni), Leeuwarden (17 juni) en Goes (30 juli) aan. De tour wordt afgesloten op 31 augustus in Doetinchem.