Bekeuringen voor bruiloftsgasten in snelle, dure auto's

Foto: @J_Bruining via Twitter

ARNHEM - De politie heeft zondagmiddag 15 bekeuringen uitgedeeld aan de gasten van een Turkse bruiloft in Arnhem. De gasten reden in snelle, dure auto's zoals een Porsche en een Mercedes cabrio. Terwijl de politie in eerste instantie meldde dat er geen sprake was van overtredingen, blijkt nu dat er verschillende verkeersregels zijn overtreden. Eén auto is zelfs in beslag genomen.

Een wijkagent deelde op Twitter foto's van enkele, dure witte auto's die hij aan de kant had gezet. In een reactie laat de agent zondagmiddag weten dat er geen overtredingen waren geconstateerd. Dat blijkt enkele uren later toch anders te zitten, zo meldt de politie. 'In eerste instantie is de stoet met auto's gewaarschuwd, omdat hun rijgedrag voor overlast zorgde', vertelt een woordvoerder van de politie. 'Er werd bijvoorbeeld geclaxoneerd en te hard gereden.' Bij de meldkamer van de politie waren ook verschillende meldingen binnen gekomen over de uitzinnige bruiloftsgasten. Zo zou er ook vuurwerk zijn afgeschoten. 'Bij de tweede helft van de rit, besluit de politie toch om bekeuringen uit te delen voor verkeersovertredingen. Er zou geraced zijn met de auto's en gevaarlijk ingehaald. Eén auto bleek een ééndagskenteken te hebben en die mocht vandaag in Nederland niet rijden. Die auto is in beslag genomen.'