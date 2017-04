Wat is er te doen op Tweede Paasdag?

De Grand Prix van Oldebroek, een motorcrosswedstrijd op circuit De Bargen

Diverse activiteiten in Nationaal Park De Hoge Veluwe in Hoenderloo: kinderen t/m 12 jaar kunnen op zoek naar de gekleurde eieren; de paashaas verstopt er maar liefst 500. De gelukkige vinders van een gouden, zilveren of bronzen ei winnen mooie prijzen. De streekmarkt op het Marchantplein wordt deze maandag omgetoverd tot een gezellige paasmarkt, van 11 tot 17 uur. Van 10 tot 13 uur kunnen kinderen op het Marchantplein paasmandjes maken, geschminkt worden en kijken naar een ballonnenkunstenaar

In het Afrikamuseum in Berg en Dal kan je eieren komen zoeken in het buitenmuseum. Niet alleen chocolade-eieren, maar ook tien bijzondere zeepsteeneieren uit Kenia liggen verstopt. Daarnaast is er tijdens een workshop de mogelijkheid paaseieren te versieren met Afrikaanse symbolen. Het museum is van 10.00 tot 17.00 uur open

In de Heemtuin in Nijmegen is er een speurtocht, er kan geknutseld worden en mogelijk zijn de eerste kuikens te bewonderen. De activiteiten zijn van 13.00 tot 16.00 uur

Middeleeuws Pasen in Kasteel Hernen. Het kasteel is ingericht naar middeleeuws paasgebruik. Ook zijn er rookvogels en een paasspeurtocht. Het kasteel is open van 13.00 tot 17.00 uur

In het Airborne Museum in Oosterbeek zijn paaseieren met quizvragen verstopt. Bij elk juist antwoord hoort een letter. Wie erin slaagt om met de gevonden letters het juiste woord te raden, wordt beloond met een echt paascadeautje. Open van 10.00 tot 17.00 uur

De Chinese tekenaar He Jiang exposeert in de Koppelkerk in Bredevoort van 11.00 tot 17.00 uur zijn inkttekeningen van de boekenstad Bredevoort. Daarnaast presenteert hij ook tekeningen van zijn woonplaats Xitang