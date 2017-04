Van Vleuten alsnog blij, want toch podium in Amstel Gold Race

VALKENBURG - Annemiek van Vleuten uit Wageningen is toch nog derde geworden. In eerste instantie meldde de organisatie dat ze vierde was geworden, maar na de huldiging bleek ze toch iets eerder te zijn gefinisht. Ze deelt de derde plek met de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De zege ging naar Anna van der Breggen.

Van Vleuten leek het podium net te missen door een inschattingsfout. De Wageningse dacht dat ze er al over was, terwijl de finish in werkelijkheid een paar meter verder lag. 'Normaal kan ik wel leven met de vierde plek, maar in dit geval niet.' Maar na de huldiging kwam er dus toch goed nieuws voor de renster van Orica.`Ja, nu ben ik toch onwijs blij. Ik dacht even dat ik de derde plek had verloren, maar nu heb ik de derde plek gewonnen. Dus proost op de Amstel Gold Race, top!' Op de Bemelerberg brak Van Vleuten de koers open door in een sprint naar de kopgroep te rijden. Ze kreeg enkele rensters mee, waaronder Van der Breggen. Die ging er daarna vandoor. 'Ik ben blij dat ik op de Bemelerberg naar de kopgroep toe kon rijden, maar ik kreeg Van der Breggen mee. En zij ging op het moment dat ik er even doorheen zat. Maar ik heb wel genoten van deze koers', aldus Van Vleuten net na de finish.