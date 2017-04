Man bedreigt agenten en gooit bierblikjes naar politieauto

NIJMEGEN - Een 30-jarige inwoner van de gemeente Venray is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij agenten bedreigde. Dat gebeurde op het Quackplein in Nijmegen.

De man gooide eerst met kracht bierblikjes tegen een politieauto. Toen de agenten naar hem toegingen, werd een van hen belaagd door de man. De agent wist de man af te weren, maar de Limburger vluchtte weg. Na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden. Omdat hij erg agressief was, moesten de agenten daarbij pepperspray gebruiken.