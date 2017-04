Voor de allerlaatste keer: Paasconcerten in Arnhems popcentrum Jacobiberg

ARNHEM - Voor de 42-ste keer zijn zondag de Arnhemse Paasconcerten gehouden. Het is de laatste editie: het popcentrum is verkocht en sluit binnenkort.

De Jacobiberg was decennia lang dé kweekvijver voor alles wat er op popgebied uit Arnhem voortkwam. De Paasconcerten zijn een begrip in Arnhem en altijd gratis te bezoeken.

Eerste stapjes

Sinds 1976 hebben er een keur aan artiesten en bands in de Jacobiberg hun eerste stapjes in de muziekwereld gezet. Daaronder grote namen als the Moon, Long Tall Erny, Betty Serveert en Enge Buren.

Tijdens deze laatste editie op zondagavond eerste paasdag spelen bands als The Bunny Bonanzas, Faarjam, New Best Friend, Sandviken en Claus.

T-shirt herinnert aan 42 jaar Paasconcerten

Als extraatje is er tijdens de concerten een t-shirt verkrijgbaar met op de rugzijde alle bands die er in 42 jaar Paasconcerten hebben opgetreden.