Glazen deur uitvaartcentrum ingegooid: 'Gooi de volgende keer maar bloemen'

Foto: Google Street View

ARNHEM - Voor de tweede keer in twee weken tijd is de glazen deur van uitvaartcentrum Monuta in Arnhem ingegooid. 'Achter die deur doen wij misschien wel één van de belangrijkste onderdelen van ons werk. Daar zorgen we er voor dat nabestaanden op een goede en waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledene', vertelt uitvaartverzorger Martijn Schenk op Facebook.

De deur is van speciaal glas gemaakt, zodat mensen in de buurt niet mee kunnen kijken. 'En nu moeten we voor de tweede keer in twee weken tijd de deur van nieuw glas voorzien. Zonde van het geld, zonde van de tijd', schrijft Schenk in het bericht. Hij heeft ook nog een oproep aan de daders. 'Mochten jullie straks, als de schade weer is hersteld, langs lopen en iets richting de deur willen gooien? Pak dan een bloem. De knal zal minder hard zijn, de waardering des te groter. En bij een uitvaartcentrum passen bloemen beter dan stenen.'