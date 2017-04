Deze mysterieuze en exotische dieren werden eerder gezien

PUTTEN - Een Fries stel dat op vakantie was op de Veluwe, zag daar een mysterieus dier met een lange staart. In de loop der jaren zijn er vaker exotische dieren gezien.

Wolf van Duiven

Het was even geleden. 114 jaar geleden werd in Nederland voor het laatst een wolf gezien. Maar automobilisten gaan in 2011 in de remmen bij Duiven als ze een wolf zien lopen langs de kant van de weg. Een van hen maakt snel een foto. Maar de foto is vaag en dus blijft de vraag of het toch niet een hond of vos was?

Foto: Marcel van Leeuwen

Een bezoekje van de wolf zou trouwens helemaal niet zo onverwachts zijn. In Duitsland leven steeds meer wolven. Het lijkt een kwestie van tijd voordat wolven weer onderdeel uitmaken van de natuur op de Veluwe.

Schorpioenen op de Veluwe

Schorpioenen op de Veluwe. Een wandelaarster wist het zeker. Ze had er maar liefst twee gezien op de zandverstuiving bij Nunspeet. Vereniging Natuurmonumenten stelde in 2003 meteen een onderzoek in naar de tropische verrassing op de Veluwe. Uiteindelijk ging het gewoon om zand-oorwurmen.

Lynx van de Posbank

Een dier zo groot als een herdershond dat rond zou sluipen op de Posbank bij Rheden. Dat was de melding van een inwoner van Bemmel in april 2012. Het zou gaan om een lynx die ook gezien was door andere wandelaars. En volgens Geert Groot Bruinderink van onderzoeksbureau Alterra kon dat zo maar kloppen.

Poema van de Veluwe

De mythische poema van de Veluwe. Het dier wordt in de zomer van 2005 gezien en houdt maandenlang heel Nederland in zijn ban. De poema zou diverse keren zijn gespot op de Veluwe in de driehoek Ede-Apeldoorn-Arnhem. De gemeenten zetten zwaar in met politie, marechaussee en jachtopzieners. De landelijke media rukken uit, een specialist op gebied van roofkatten werpt zich op de zaak en menig natuurliefhebber trekt met verrekijker en fotocamera naar hei en bos.

Zie ook: Fries stel ziet mysterieus dier met lange staart in het bos bij Putten