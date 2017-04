Gehoorapparaten voor mensen in Sri Lanka

ARNHEM - Jeannette Otteman uit Arnhem zoekt hoortoestellen voor mensen in Sri Lanka. In het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt is zaterdag een oproep gedaan. Inmiddels zijn meer dan tien gehoorapparaten binnengekomen.

Otteman vertrekt 10 mei voor de tiende keer naar Sri Lanka. Dan wil ze er graag 50 meenemen. Het is voor mensen die in armoede leven en een lichamelijke, geestelijke of meervoudige beperking hebben. Otteman is van de Stichting Ayubowan. Die komt gehoorapparaten graag ophalen in de omgeving van Arnhem, maar opsturen kan ook naar het adres van de stichting: Paterstraat 6, 6813 DX Arnhem.