Rentree Kelderman na vingerbreuk: lekker om weer te koersen

MAASTRICHT - Wilco Kelderman maakt zijn rentree in de Amstel Gold Race na een vingerbreuk.

"Ja, de vinger is nog wel wat stijf, maar het is goed te doen", laat de Barnevelder weten.

"Ik heb er vijf weken uitgelegen en dan zie je al die koersen op TV. Dan is het lekker om weer te gaan koersen, daar doe je het uiteindelijk voor. Mijn volgende doel is de Ronde van Romandië, dat vind ik een mooie etappekoers. En daarna natuurlijk de Giro."

De Amstel Gold Race kent bij de mannen dit jaar een wat ander parcours. "De finale is anders, omdat je de Cauberg niet pakt op het laatst. Dat brengt wel iets anders mee, maar voor ons maakt het niet veel uit. Michael Matthews is toch goed in orde."