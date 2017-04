Geen Driver en Klaasen bij De Graafschap tegen MVV

DOETINCHEM - De Graafschap moet het op Tweede Paasdag in het beladen thuisduel tegen MVV stellen zonder Andrew Driver en Robert Klaasen.

Beide spelers vielen vrijdag in de uitwedstrijd bij Volendam geblesseerd uit. Driver ging al vroeg aan de kant met liesklachten, waardoor hij de vorige wedstrijd tegen RKC ook al niet kon uitspelen. Klaasen viel uit met een enkelblessure en kan niet op tijd opgelapt worden voor het mogelijk cruciale duel maandag op De Vijverberg.

Kaak en Cicek

De vervangers van Driver en Klaasen zijn Tolgahan Cicek (linksback) en Lion Kaak (middenveld). Beide spelers zitten al weken op de reservebank. Nathaniel Will begint ook tegen MVV weer op de bank.

Doelsaldo

De Graafschap staat in de spannende strijd om de vierde periode samen met Cambuur Leeuwarden bovenaan, maar de Achterhoekers hebben een beduidend minder goed doelsaldo. Het verschil is +6 in het voordeel van de Friezen.

Nacompetitie

In de laatste periode worden nog twee wedstrijden gespeeld. De Graafschap moet op vrijdag nog uit naar Almere, terwijl Cambuur uit speelt tegen Jong FC Utrecht en thuis RKC ontvangt. Mocht De Graafschap de periode alsnog winnen mag het meedoen aan de nacompetitie voor promotie naar de eredivisie.

Opstelling: Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, Nieuwpoort, Cicek; Diemers, Kaak, Smeets; Van den Hurk en Parzyszek