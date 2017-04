Dollemansrit eindigt op grasveld: 'Amerikaanse taferelen'

Foto: Politie Tiel/ Facebook

TIEL - 'Amerikaanse taferelen', zo omschrijft de politie een achtervolging zaterdagavond in Tiel. De agenten wilden een bestuurder laten stoppen, maar die ging ervandoor. 'Wat volgde was een dollemansrit van de A15, Tiel in.'

De bestuurder maakte daarbij verschillende overtredingen en bracht volgens de politie mensen ernstig in gevaar. Zo moest een vrouw aan de kant springen en werd zij op een haar na gemist door het voertuig. Uiteindelijk werd de bestuurder klemgereden op een grasveld en is aangehouden. Ook de passagier is opgepakt.