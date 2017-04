Slachtoffer op A50 is 26-jarige man

HETEREN - De automobilist die zaterdagnacht om het leven kwam bij een ongeluk op de A50, is een 26-jarige man uit Heteren. Dat meldt de politie zondag.

Een voorbijganger meldde rond 3.00 uur dat er tussen Valburg en Heteren een bestelbus naast de snelweg in de sloot lag. De auto is meerdere keren over de kop geslagen. Waarschijnlijk is de automobilist met de wielen tegen de vangrail gekomen.

Agenten troffen de bestelbus aan en zagen dat de bestuurder overleden was.

De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

