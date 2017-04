Van Vleuten wil winst in Amstel Gold Race: 'Kippenvel om hier rond te rijden'

Foto: Omroep Gelderland

MAASTRICHT - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen geldt als één van de favorieten voor de winst in de Amstel Gold Race. De koers die na veertien jaar weer terug is. 'Alleen hier al rondrijden bij de start, dat is al kippenvel', aldus Van Vleuten.

De Wageningse pleitte er lang voor dat de World Tour-koersen ook voor vrouwen worden georganiseerd. 'Het is prachtig dat de AGR nu terug is en nu wil ik hier ook echt voor de winst rijden.' En ook de koersdirecteur, Leontien van Moorsel, dicht Van Vleuten kansen toe. 'Ze is één van de favorieten vandaag.'