'Persoon aangevallen met hakbijl'; aanhouding voor poging tot doodslag

TWELLO - In Twello is een persoon aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De persoon zou iemand hebben aangevallen met een hakbijl.

Het slachtoffer belde met de meldkamer en verklaarde 'bloed aan handen en gezicht te hebben.' Volgens de politie vielen de verwondingen op het eerste gezicht mee.

In een woning kon de verdachte worden gehouden. Volgens de politie ligt de aard van het conflict mogelijk in de relationele sfeer. De hakbijl is in beslag genomen voor onderzoek. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.