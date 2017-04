VALBURG - Op de snelweg A50 van Valburg naar Heteren is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist om het leven gekomen.

Waarschijnlijk is de automobilist rond drie uur 's nachts met de wielen tegen de vangrail gekomen en daardoor gelanceerd. De auto is meerdere malen over de kop geslagen en in de sloot naast de snelweg tot stilstand gekomen. De bestuurder overleefde die klap niet.