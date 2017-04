NEC'er Fomitschow: Strijden tot we omvallen

ENSCHEDE - André Fomitschow baalde enorm van de manier waarop NEC onderuit ging tegen Twente.

"Dit was een vervelende avond. Vervelender kan niet. Ja, crisis of niet, we hebben zoveel wedstrijden achter elkaar verloren. Als we wisten waar dat aan lag, zouden we het veranderen. We spelen geen best voetbal momenteel en dat vind ik vooral vervelend voor onze fans."

"Als het niet loopt, moeten we strijden tot we omvallen. Dat is ook mijn spel. We zijn nog steeds een team. Er staan elf spelers op het veld. We moeten nu bij elkaar blijven. Er zijn nog negen punten te halen en we moeten erin blijven geloven. We mogen niet opgeven. We hebben nog een kans en daar moeten we voor gaan."