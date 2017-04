Room: 'We gaan wedstrijd tegen Feyenoord echt niet laten lopen'

ROTTERDAM - Vitesse-keeper Eloy Room was één van de weinige spelers die zaterdagavond wel zijn niveau haalde in de wedstrijd tegen Excelsior. De doelman moest flink wat reddingen verrichten en behoedde de Arnhemmers van een grotere nederlaag.

'Natuurlijk kan ik mezelf dan onderscheiden, maar daar koop je niks voor. Je probeert je ploeg op de been te houden, maar we hebben het niet afgedwongen om te kunnen winnen. Dus dan baal je achteraf evenveel als de rest, het was namelijk heel slecht vandaag', zegt de keeper.

Door de nederlaag raakt plek vier ook uit zicht, zo ziet Room. 'En we waren juist bezig met een goede reeks die je zolang mogelijk wilde doorzetten voor de vierde plek. Maar het zat er vandaag niet in. Ik weet ook niet hoe het komt, anders had ik het in de wedstrijd wel veranderd. Maar we hebben collectief gefaald en Excelsior heeft verdiend gewonnen.'

'Ik ga niet inhouden'

Vitesse moet deze wedstrijd daarom snel vergeten en de pijlen richten op de bekerfinale 30 april. Daar tussenin zit nog wel de wedstrijd thuis tegen Feyenoord, volgende week. Veel mensen denken dat Vitesse die wedstrijd laat lopen om ongeschonden die finale te kunnen spelen. 'Maar dat gaat niet gebeuren', zegt Room.

'Wij willen ook van Feyenoord winnen en we gaan niet terughouden. We gaan vol voor de punten en het maakt niet uit dat het tegen Feyenoord is.' Ook niet als hij daarvoor een rode kaart moet riskeren om een goal te voorkomen? 'Nee, ik ga altijd voor 100 procent, ik ga niet inhouden.'