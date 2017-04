Fraser gefrustreerd: 'Het leek wel Walking Football'

ROTTERDAM - Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop van Excelsior - Vitesse (1-0 nederlaag) gefrustreerd over het spel van zijn ploeg. Vooral het voetbal voor de rust kon de coach niet bekoren.

'Ik heb in de rust gezegd dat we uit een ander vaatje moesten gaan tappen. 'Meer rondspelen en meer bewegen. Want je heb wel van die mannen van mijn leeftijd die 7 tegen 7 gaan spelen op een half veld, Walking Football. Het leek wel alsof wij dat ook deden de eerste helft.'

Daarnaast wil de trainer Excelsior ook de credits geven. 'Die ploeg heeft terecht gewonnen. Puur en alleen al op basis van dat ze tot het gaatje wilden gaan. Wij hebben daarentegen ons niveau niet gehaald in geen enkel opzicht.'

Vitesse was gewaarschuwd

En dat was opmerkelijk, helemaal na de drie voorgaande winstpartijen van de Arnhemmers. 'Ik heb ervoor gewaarschuwd. Je wint dit soort wedstrijden niet zomaar. Je speelt tegen mensen die in deze positie vechten voor hun leven (degradatie, red.). Wij hadden ook wat om voor te vechten, punten hadden ons kans gegeven op plek vier. Nu weet je dat het moeilijk gaat worden.'

Wake-up call

Fraser noemt deze wedstrijd dan ook een wake-up call. Hij hoopt dat het volgende weel beter gaat, als Vitesse thuis speelt tegen Feyenoord. Dat zal in ieder geval zonder Van Wolfswinkel zijn, hij is dan geschorst. 'Dat is een verlies voor volgende week.'