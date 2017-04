Fries stel ziet mysterieus dier met lange staart in het bos bij Putten

PUTTEN - Is het een wild zwijn of een katachtige, zo groot als een flinke hond? Het is op de foto niet duidelijk te zien, maar de Friese boer en boerin die op vakantie waren op de Veluwe zijn zich rot geschrokken. Zij weten het zeker, dit was geen zwijn.

De foto van de bijzondere waarneming is op Facebook gedeeld door natuurkenner en raadslid (Partij voor de Dieren) Harry Voss. Via, via is het Friese stel met hem in contact gekomen. Zelf willen ze niet in de publiciteit komen, maar willen wel graag weten wat ze nu hebben zien oversteken in de bossen bij Putten.

'De vrouw is heel erg geschrokken. Zij dacht dat ze een kleine, zwarte tijger het pad zag oversteken', vertelt Harry Voss die met het stel heeft gesproken. 'De man heeft met zijn fototoestel nog een fotootje genomen, maar die is jammer genoeg niet heel duidelijk.'

Op het pad ligt een blok hout en daarachter is een donkerkleurig dier te zien dat van links naar rechts het pad over zou hebben gestoken. Het Friese boerenstel zat enkele dagen in een vakantiepark. Eenmaal thuis kregen ze volgens Voss het gevoel dat ze toch iets moesten, met wat ze hadden meegemaakt.

Een zwijn loopt niet zo

'Ik heb met die mensen gesproken en ik geloof die mensen', zegt Voss. Hij herkent in de zwarte schim een katachtige. 'Een zwijn loopt niet zo in een sluiphouding. Er loopt in ons land wel eens een wilde kat of een lynx, waarom zou zo'n dier ook niet op de Veluwe kunnen lopen? Volgens die man had het dier een flinke staart.'

In de ban van de poema

Voss erkent dat sinds 2005, toen Nederland in de ban was van een poema die op de Veluwe gesignaleerd was, dit soort waarnemingen amper meer serieus worden genomen. Niemand heeft toen kunnen constateren dat er daadwerkelijk sprake was van een poema.

Harry Voss hoopt dat dankzij de publiciteit mogelijk meer informatie los komt over het mysterieuze dier dat de Friese toeristen in de bossen bij Putten hebben zien lopen.