Fans van NEC in kleedkamer, maar het bleef rustig

NIJMEGEN - Supporters van NEC zijn zaterdagmiddag doorgedrongen tot de kleedkamer, waarin de wedstrijdbespreking werd gehouden voor het uitduel tegen FC Twente.

De fans verzamelden zich om af te reizen naar de uitwedstrijd en omdat er een deur openstond, konden ze zo doorlopen naar de kleedkamer. "Het was in twee minuten klaar", zei trainer Peter Hyballa tegen Fox Sports. "De boodschap was positief. De toon was niet agressief, maar goed. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als supporters in de kleedkamer komen."

Het was nog nooit vertoond dat fans de kleedkamer van NEC binnen kwamen.