Slap Vitesse gaat onderuit bij Excelsior

ROTTERDAM - Vitesse heeft zaterdagavond voor het eerst in vier wedstrijden weer eens een nederlaag geleden. Uit bij Excelsior werd met 1-0 verloren. Dat had de ploeg overigens volledig aan zichzelf te wijten. Excelsior was vaak feller en bij de Arnhemmers leek de pit te ontbreken. Vitesse kreeg nauwelijks kansen en kwam daardoor niet tot scoren. En tot overmaat van ramp viel Matt Miazga ook nog uit met een blessure.

Eindstand Excelsior-Vitesse 1-0 90': Afgelopen! Vitesse gaat onderuit bij Excelsior. 90': Domme kaart wegens praten voor Van Wolfswinkel. Daarom geschorst tegen Feyenoord 90': Vitesse krijgt nog vijf minuten om iets aan de achterstand te doen. 89': Een slotoffensief zit er ook al niet in voor Vitesse. Het is vandaag slap en ongeïnspireerd. 82': Weer een kansje voor Excelsior. Hasselbaink legt de bal op het hoofd van Mattheij, de verdediger kopt net naast. 80': Kopbal van Mike van Duinen gaat net over de goal van Vitesse. 77': Zhang probeert het meteen, maar zijn schot gaat hoog over. 74': Laatste wissel bij Vitesse. Lewis Baker verlaat het veld, Zhang komt in de ploeg. Kan de Chinees een puntje redden voor Vitesse? 68': In de tweede helft gebeurt weinig, maar beide supportersgroepen vermaken zich prima met veel gezang. 63': Adnane Tighadouini komt erbij. Nathan, die vandaag ook verzaakt, mag eraf. 59': Kansje voor Vitesse. Milot Rashica komt er eindelijk langs aan de rechterkant. Hij wil Van Wolfswinkel bedienen, maar de verdedigers van Excelsior letten ook op: corner. 53': Enorme kans weer voor de thuisploeg. Stanley Elbers komt vrij te staan voor doelman Room, maar zijn schot wordt uitstekend gekeerd door de keeper. 46': Hoe slecht de Arnhemmers ook spelen, de supporters vermaken zich prima. 46': We gaan weer beginnen. 45': Rust! 45': Nog een klein kansje voor de rust. Büttner trekt naar binnen, maar zijn schot wordt niet binnen getikt door Van Wolfswinkel. 41': Baker creëert een kans voor zichzelf, maar het schot van de Engelsman lijkt nergens op en gaat ver naast. 39': Vitesse probeert het wel, maar Excelsior houdt de druk er goed op. Het moet de tweede helft toch echt anders voor de Arnhemmers. 31': Daar ontsnapt Vitesse aan een grotere achterstand een combinatie tussen Elbers en Hasselbaink strandt doordat de laatstgenoemde van dichtbij in de handen van Room schiet. 29': Baker met een voorzet en Kashia met een een kopbal, maar de doel man van Excelsior, Warner Hahn, kan de bal vangen. 25': Miazga gaat er met een hamstring-blessure vanaf. Büttner komt erin en Kruiswijk gaat daardoor centraal achterin spelen. 19': Tighadouini en Büttner, twee spelers voor de linksbuitenpositie, lopen al enige tijd warm. Is Henk Fraser niet tevreden, of is er iets met Navarone Foor? 14': GOAL! Excelsior terecht op voorsprong. Vitesse bakt er vooralsnog weinig van en Excelsior krijgt de kansen. Zo ook Nigel Hasselbaink. Hij krijgt de bal perfect aangespeeld in het strafschopgebied, de aanvaller van Excelsior schiet hard en hoog raak. 9': Weer een grote kans voor Excelsior. Jordy de Wijs kopt uit een hoekschop op de lat. 5': Milot Rashica verdient een vrije trap voor Vitesse. Specialist Lewis Baker gaat achter de bal staan, maar die schiet de bal hoog over. 2': Meteen een kans voor Excelsior. Nigel Hasselbaink mag uithalen en treft de buitenkant van de paal. 19.45 uur: We gaan beginnen. 19.40 uur: Daar zijn de spelers, dus we kunnen bijna beginnen! 19.35 uur: De verslaggeefster Fox Sports is niet zo groot als oud-Vitessenaar Bert Konterman, dat lossen ze makkelijk op daar. 19.30 uur: Trainer Henk Fraser kijkt toe, voor zijn ploeg staat er vandaag niet heel veel op het spel. Vitesse blijft hoe dan ook vijfde dit weekend. 19.25 uur: Terug van een blessure, Adnane Tighadouini, toch staat hij vandaag nog niet in de basis.



19.20 uur: De spelers zijn begonnen aan de warming-up! 19.15 uur: Excelsior strijdt voor degradatie, toch komen onder andere Chelsea en Club Brugge naar Woudestein. 19.10 uur: De spelers van Excelsior vertrokken net uit het spelershome, dat ook de perskamer is. Ze hebben de speelkaarten nog niet opgeruimd. 19.05 uur: Kevin Diks ontbreekt bij Vitesse. Hij heeft last van een blessure, die hij opliep bij Heracles Almelo. Kelvin Leerdam staat op de rechtsbackpositie. Vitesse speelt dus met dezelfde elf als vorige week, toen er met 4-2 van Heerenveen gewonnen werd. Opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor. 19.00 uur: De bus staat voor de deur en de zon schijnt. Dat betekent dat de ingrediënten voor een goede voetbalavond aanwezig zijn.