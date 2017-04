Liveblog: Excelsior terecht op voorsprong tegen Vitesse

ROTTERDAM - Vitesse begint zaterdagavond aan de eerste wedstrijd in een 'Rotterdamse maand'. De Arnhemmers gaan namelijk op bezoek bij Excelsior, de nummer 14 van de ranglijst. Na de wedstrijd tegen Excelsior zal Vitesse volgende week thuis tegen Feyenoord spelen en op 30 april De Kuip bezoeken voor de bekerfinale.

Tussenstand Excelsior-Vitesse 1-0

19': Tighadouini en Büttner, twee spelers voor de linksbuitenpositie, lopen al enige tijd warm. Is Henk Fraser niet tevreden, of is er iets met Navarone Foor?

14': GOAL! Excelsior terecht op voorsprong. Vitesse bakt er vooralsnog weinig van en Excelsior krijgt de kansen. Zo ook Nigel Hasselbaink. Hij krijgt de bal perfect aangespeeld in het strafschopgebied, de aanvaller van Excelsior schiet hard en hoog raak.

9': Weer een grote kans voor Excelsior. Jordy de Wijs kopt uit een hoekschop op de lat.

5': Milot Rashica verdient een vrije trap voor Vitesse. Specialist Lewis Baker gaat achter de bal staan, maar die schiet de bal hoog over.

2': Meteen een kans voor Excelsior. Nigel Hasselbaink mag uithalen en treft de buitenkant van de paal.

19.45 uur: We gaan beginnen.

19.40 uur: Daar zijn de spelers, dus we kunnen bijna beginnen!

19.35 uur: De verslaggeefster Fox Sports is niet zo groot als oud-Vitessenaar Bert Konterman, dat lossen ze makkelijk op daar.

19.30 uur: Trainer Henk Fraser kijkt toe, voor zijn ploeg staat er vandaag niet heel veel op het spel. Vitesse blijft hoe dan ook vijfde dit weekend.

19.25 uur: Terug van een blessure, Adnane Tighadouini, toch staat hij vandaag nog niet in de basis.





19.20 uur: De spelers zijn begonnen aan de warming-up!

19.15 uur: Excelsior strijdt voor degradatie, toch komen onder andere Chelsea en Club Brugge naar Woudestein.

19.10 uur: De spelers van Excelsior vertrokken net uit het spelershome, dat ook de perskamer is. Ze hebben de speelkaarten nog niet opgeruimd.

19.05 uur: Kevin Diks ontbreekt bij Vitesse. Hij heeft last van een blessure, die hij opliep bij Heracles Almelo. Kelvin Leerdam staat op de rechtsbackpositie. Vitesse speelt dus met dezelfde elf als vorige week, toen er met 4-2 van Heerenveen gewonnen werd.

Opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

19.00 uur: De bus staat voor de deur en de zon schijnt. Dat betekent dat de ingrediënten voor een goede voetbalavond aanwezig zijn.