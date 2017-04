Degradatie komt dichterbij voor FC Lienden

LIENDEN - FC Lienden heeft in de tweede divisie zaterdag dure punten laten liggen in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Hans Kraay jr. verloor op eigen veld met 2-0 van Koninklijke HFC uit Haarlem.

Door die nederlaag staat FC Lienden nu nog maar drie punten voor op de gevaarlijke 15e plaats, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van de nacompetitie tegen degradatie.

FC Lienden heeft bovendien twee zware uitwedstrijden voor de boeg tegen VVSB en de Treffers.

Toch blijft trainer Hans Kraay positief : 'We hebben net een kwartier in de kleedkamer nagepraat met zijn allen en we zijn er heilig van overtuigd dat we het gaan redden.'