Zenderdief haalt Radio Continu in de Achterhoek uit de lucht

ZIEUWENT - De zender van Radio Continu is gestolen. De zender stond in Zieuwent en is vrijdagavond weggehaald. 'We kregen telefoontjes van luisteraars uit de Achterhoek dat we uit de lucht waren', vertelt een medewerker van de radiozender met Nederlandstalige muziek.

'Iemand van ons is er naartoe gereden en zag dat de zender is gestolen. Vorige week werd de zender van Radio Continu in het Drentse Zuidwolde gestolen. 'Die hebben we snel vervangen.' Wanneer de zender in Zieuwent wordt vervangen is volgens de medewerker van Continu nog niet duidelijk. De politie is op de hoogte gesteld. Volgens Mediamagazine.nl gebeurt het de laatste weken vaker dat radiozenders worden gestolen. Zo is in Bathmen de zender van RADIONL gestolen en werd de lokale omroep in Hellendoorn onlangs voor de tweede keer in korte tijd het slachtoffer van zenderdiefstal.