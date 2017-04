Liveblog: Onmachtig NEC bij rust met 1-0 achter tegen Twente

ENSCHEDE - Na een onrustige week moet NEC het vanavond in Enschede opnemen tegen FC Twente. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND 1-0

45. Ergernis bij Dario Dumic. De ruststand is 1-0 en daar mag NEC niet eens over mopperen.

41. Michael Heinloth haalt uit, maar de bal komt bijna in de tweede ring.

38. NEC komt maar niet onder de druk van Twente uit.

34. NEC krijgt een hoekschop, maar dat levert ook niks op.

32. De hele verdediging van NEC ligt open, maar Yeboah schiet tegen de lat.

29. Ünal is weer gevaarlijk, maar schiet in het zijnet.

26. Ook het talent Ferdi Kadioglu kan zijn stempel niet drukken.

20. NEC probeert het wel, maar is vooralsnog volslagen onmachtig.

12. En daar is de 1-0, niet geheel onverwacht, via Ünal na een hoekschop van Klich.

9. Jensen probeert het, maar de bal wordt gepakt door Delle, die overigens ieder moment vader kan worden.

7. Vak P blijft leeg uit protest tegen de ontruiming vorige week tegen PSV.

3e minuut: Twente is direct gevaarlijk en NEC komt moeilijk onder de druk uit. Yeboah schiet recht op doelman Joris Delle.

20.45 We beginnen eraan in Enschede. NEC heeft heel hard punten nodig, anders dreigt degradatie of play-offs om degradatie.

20.40 Roda heeft gewonnen van Sparta. Dat betekent dat de Limburgers nu twee punten voor staan op NEC en Sparta staat nog gelijk met de Nijmegenaren. Ondertussen staat ook concurrent Excelsior voor, uitgerekend tegen Vitesse. De Arnhemmers doen voorlopig niet aan burenhulp.

20.36 De actie van de supporters in de kleedkamer van vanmiddag in De Goffert is verder vredelievend verlopen. Maar het is nog nooit vertoond dat fans daar zijn binnen gekomen tijdens de wedstrijdbespreking.

20.20 In dit stadion had dit seizoen eerste divisievoetbal moeten worden gespeeld, maar na een juridische strijd werd het toch eredivisie. En met succes, want de Tukkers staan zevende.

20.04 Danny Hoekman, de technisch adviseur van NEC op wiens adviezen geen prijs meer stelt na een kritisch interview in Voetbal International, is ook aanwezig bij de wedstrijd. "Of het verhaal in VI invloed heeft op de prestatie? Eerder positief dan negatief. Het leidt af van de werkelijkheid . Maar wat bovenin gebeurt gaat voorbij aan spelers. Dat weet ik als oud voetballer als geen ander. Alles wat ik doe is in clubbelang en voor een beter resultaat. Het gaat om de boodschap en niet de boodschapper. Daar moet over nagedacht worden. Het is namelijk vijf voor twaalf. Een stok om te slaan is altijd te vinden."

20.00 Supporters van NEC zijn vanmiddag de kleedkamer in De Goffert geweest en laten dat weten via Facebook.

19.52 Een regenboog onderweg naar Enschede: is dat symbolisch voor NEC?

19.50 De tussenstand bij Roda JC-Sparta is 2-0 en als dat zo blijft en NEC verliest, staan de Nijmegenaren vanavond zeventiende.

19.40 NEC keert terug naar 4-3-3. Ferdi Kadioglu (foto) start weer in de basis als aanvallende middenvelder en André Fomitschow krijgt de voorkeur als linksback boven Lorenzo Burnet.

Dit zijn de elf namen die het vanavond moeten gaan doen voor de nummer zestien van de eredivisie:

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Kadioglu, Breinburg; Grot, Awoniyi, Rayhi.

19.38 Voor Arno Arts is het een aparte wedstrijd. De linkspoot heeft een verleden bij beide clubs, maar maakt vanavond toch een duidelijke keuze:

19.36 Hij staat bekend als Oppernuilerd, de Nijmeegse zanger Jean Knipping. Normaliter heel kritisch op zijn club, maar nu zoekt hij het in andere methoden:

19.35 NEC won dit seizoen thuis met 3-2 van FC Twente. Jay-Roy Grot maakte toen zijn eerste doelpunt ooit voor NEC en meteen ook maar zijn tweede.

19.30 Het was in ieder geval geen saaie week in Nijmegen. Trainer Peter Hyballa weigerde een extra man naast zich, Ferdi Kadioglu kreeg onder uit de zak na kritiek op het spel tegen Ajax, Soul Coach John Troost bood zijn diensten aan en technisch adviseur Danny Hoekman kreeg een boze brief vanwege een kritisch interview in Voetbal International. En na zo'n onrustige week moet NEC nu een resultaat zien te halen uit tegen FC Twente.