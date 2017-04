Azewijn, Laag-Soeren en Nieuw-Wehl steken de paasbult zaterdagavond al aan

Foto: Omroep Gelderland

WEHL - Het is in veel plaatsen in Gelderland traditie: een paasvuur ontsteken. Op bijna honderd plekken in Gelderland gebeurt dat morgen, op eerste paasdag. In Azewijn en Nieuw-Wehl steken ze de bult zaterdagavond al in de brand.

Vrijwilliger Martijn Fielt, van carnavalsvereniging de Mölledraejers in Nieuw-Wehl is met een paar andere vrijwilligers zaterdag druk bezig snoeiafval op de bult te gooien. 'We waren altijd de hele eerste paasdag bezig met het paasvuur en dan tweede paasdag opruimen. Een paar jaar geleden hadden we het daar wel een beetje mee gehad. Daarom doen we het nu op zaterdag. Dan hoeven we eerste paasdag alleen nog een beetje op te ruimen en kunnen we ook nog van ons paasweekend genieten.' Paasvuur spekt clubkas De carnavalsvereniging spekt de clubkas met het vuur. Doordat mensen een vrijwillige bijdrage geven voor het storten van hun snoeiafval op de bult. En door de verkoop van drankjes in de feesttent bij het vuur. Op deze zaterdag worden nog heel wat aanhangers voorgereden vol snoeiafval. Een bezoeker: 'Ik bewaar het snoeiafval speciaal voor het paasvuur. Het maakt mij niet uit dat het op zaterdag is. Ik kom vanavond kijken naar het vuur, mijn eigen snoeiafval in de brand zien gaan. Lekker warm en dan naar de tent.' De paasbult in Azewijn waar zaterdagavond ook het vuur in gaat. Foto: Oscar Pelgrim Ook in Laag-Soeren brandt het paasvuur op zaterdag Ook in Laag-Soeren wordt traditiegetrouw het paasvuur op zaterdag aangestoken, meldt een bezoeker van de Omroep Gelderland-app. Om 20.00 uur wordt het vuur aan de Badhuislaan/Jut van Breukelerwaardlaan ontstoken, met muzikale begeleiding van de Soerense muziekvereniging Sempre Crescendo. Zie ook de kaart met Gelderse paasvuren: Paasvuren: waar worden ze dit weekend allemaal ontstoken?