Honderden voetballers op Marc Overmars Paastoernooi in Epe

EPE - 17 topclubs uit binnen en buitenland hebben dit weekeinde hun beste jeugdspelers naar Epe gestuurd. Daar is voor de 41-ste keer het Marc Overmars Paastoernooi. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een groot toernooi voor topclubs en voor scouts, op zoek naar talent.

De meeste voetballertjes van de Nederlandse clubs slapen bij gastgezinnen in Epe. Ook bij de familie van Schoonhoven. Daar zijn twee talenten van AZ te gast. Demy van schoonhoven is 11 en speelt zelf bij SV Epe. Hij vindt het geweldig dat de twee bij hem logeren: 'Je kan veel van ze leren en wat ik helemaal geweldig vind is dat we vanmiddag ook tegen AZ spelen.'

SV Epe: stevige jongens

Maar eerst moet de D1 van SV Epe het opnemen tegen Wisla Krakow uit Polen. Tijdens de warming up kijken de jongens van de D1 met een schuin oog naar de tegenstander. Die oefenen op doel. Het ene doelpunt is nog mooier dan het andere. Ze weten dat Krakow het moet hebben van techniek. SV Epe moet het hebben van hun fysieke overmacht: stuk voor stuk stevige jongens, waartegen de Poolse talenten schriel afsteken.

Spectaculair

De wedstrijd begint spectaculair. Na vijf minuten staat SV Epe met 2-0 voor. Demy, op de bank, juicht zijn longen uit zijn lijf. 'Geweldig! Dit had ik niet verwacht!' Demy kan in de tweede helft het veld op van de trainer. Krakow zet druk en maakt een tegendoelpunt, maar na het eindsignaal is de overwinning voor SV Epe: 2-1.

Scouts

Er komen veel scouts af op het toernooi, zegt Rolf Tuinman van het Marc Overmars Paastoernooi. 'We zijn uitgegroeid tot een toernooi van formaat. De topclubs komen hier graag. Maar je ziet het ook aan de scouts die op jonge talenten jagen. Ze zijn werkelijk overal te vinden op de velden van SV Epe dit weekeinde.'