Getuige ziet inbrekers wegrijden

HOENDERLOO - Drie Arnhemmers (2 van 22 en 1 van 23 jaar) worden verdacht van inbraak in een woning aan de Vliegerlaan in Apeldoorn. Agenten hielden ze vrijdagavond tegen op de Oude Arnhemseweg bij Hoenderloo na een melding van een getuige.

Die had de politie gebeld na het horen van glasgerinkel en een luid alarm bij een woning. De beller zag ook drie personen wegrijden in een auto.

Meerdere politie-eenheden gingen op zoek naar de auto met daarin het drietal. Agenten die de wagen tot stilstand dwongen vonden in de auto inbrekersspullen.

Onderzoek in de woning in Apeldoorn wees uit dat daadwerkelijk was ingebroken. De bewoners missen niets.