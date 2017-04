Wageningse kerk wint klimaatstraatfeest

Foto: Organisatie Klimaatstraatfeest

WAGENINGEN - De Virtuele Diaconale Straat van de Protestantse Gemeente in Wageningen is een van de winnaars van de negende editie van het HIER Klimaatstraatfeest. Aan de prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden.

De Wageningse deelnemers hielden maar liefst 204 energiebesparende acties. Ze organiseerden onder meer een energieborrel en schaften een inductiekookplaat aan. Bij de herinrichting van het kerkgebouw gaat duurzaamheid bovendien een belangrijke rol spelen. De Protestantse Gemeente deed mee aan de groepencompetitie. De stratencompetitie, ook 5000 euro waard, werd gewonnen door een straat in het Brabantse Uden. Het Klimaatstraatfeest wordt sinds negen jaar gehouden. Ieder stookseizoen, dat loopt van 10 oktober tot en met 31 maart, komen honderden buren, vriendengroepen en collega’s samen in actie om energie te besparen.