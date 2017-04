Bouten zitten mogelijk los: molens in Gelderland staan stil

ARNHEM - Zeven molens in Gelderland zijn stilgezet, omdat bouten mogelijk loszitten. Die bouten verbinden de roeden aan elkaar, waaraan de wieken vastzitten.

Het gaat om molens in Ophemert, Nijmegen, Garderen, Kootwijkerbroek, Hellouw, Varsseveld, en Arnhem. Die in Arnhem is molen Het Fortuin in het Nederlands Openluchtmuseum.

De molen in het Nederlands Openluchtmuseum. Foto: Omroep Gelderland

Totaal 48 molens staan stil op last van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die bij twee molens in Schiedam en Haastrecht op gebreken stuitte.

'Het is een voorzorgsmaatregel'

Ook de Puurveense Molen in Kootwijkerbroek mag niet draaien, totdat de bouten in de roeden zijn geïnspecteerd en indien nodig vervangen. Voorzitter Henk Lagerweij van Stichting de Puurveense Molen zegt: 'Het is een voorzorgsmaatregel. De molens die zijn stilgezet hebben roeden die in het midden aan elkaar zijn verbonden met bouten en moeren. Er zijn ook roeden die uit één stuk bestaan, die hebben dus geen mankement.'

Hij heeft begrip voor de maatregel. 'Er kan sprake zijn van metaalmoeheid, vooral bij molens die vol in de wind staan. Bij ons is er, denk ik, niets aan de hand. De roedenconstructie is vorig jaar gemaakt.'

Molen draaide gewoon

De molen in Kootwijkerbroek draaide vandaag, vreemd genoeg, overigens wel. 'Het gaat om een advies van het ministerie', zegt stichtingssecretaris Ab Jansen.

'We draaien niet op volle snelheid en zonder zeil. Als we hadden gedacht dat het niet verantwoord is, zouden we de molen niet laten draaien.' Volgens Jansen geldt de maatregel voor molens met een vlucht (spanwijdte) van 25 meter. 'Onze vlucht is 23,5 meter.'

Nationale Molendagen

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt hard gewerkt om voor de Nationale Molendagen op 13 en 14 mei een advies te kunnen geven aan de gedupeerde eigenaren. Ook moet dan helder zijn wat het gaat kosten. Vereniging De Hollandsche Molen wil dat de overheid financieel bijspringt bij vervanging of reparatie, omdat de bewuste constructie is gebaseerd op richtlijnen van diezelfde overheid.

Radio1 sprak met Leo Endedijk van De Hollandsche Molen. Deze vereniging zet zich in voor het voortbestaan van molens in ons land.

