Eigenaar afgebrand winkelcentrum wil snel noodwinkels

ARNHEM - Projectontwikkelaar Ton Hendriks zegt haast te hebben met een noodvoorziening voor het afgebrande winkelcentrum in de Nijmeegse wijk Weezenhof. 'Ik wil snel spijkers met koppen slaan.' Hendriks is voor 80 procent eigenaar van de panden.

Maar Hendriks wil de noodvoorziening alleen bouwen als de huurders van de afgebrande panden goed verzekerd zijn. 'Sommige winkeliers zeggen wel dat ze goed verzekerd zijn, maar wat is dat dan?', vraagt hij zich af.

In de nacht van maandag op dinsdag legde een brand een groot deel van winkelcentrum Weezenhof in de as. Vijf winkels brandden uit en negen andere zaken hebben rook- en waterschade. Veel winkeliers stonden aangeslagen naar de brand te kijken.

De vastgoedmagnaat wil dinsdagochtend de verzekeringspolissen van de ondernemers bekijken. Als de verzekering de inboedel van de winkels vergoedt, wil Hendriks snel zorgen voor noodwinkels. 'Het zal niet aan mij liggen. Maar het moet niet te lang duren.'

