Hazenstand holt achteruit

AALTEN - De haas heeft het moeilijk in Gelderland. Sinds 2011 is de hazenstand met zo'n 40 procent verminderd. Dat blijkt onder andere uit de voorjaarstelling van de wildbeheereenheid in Aalten.

Deze week rondden ze de voorjaars-telling af. Slechts 1573 hazen werden er geteld in het hetzelfde gebied waar vijf jaar geleden nog 2431 hazen rondliepen. Dat is 40 procent minder. Een teleurstelling, vinden ze bij de wildbeheereenheid in Aalten.

Oorzaken

Om de terugval in het hazenbestand te verklaren, wijst Geert Kämink van de wildbeheerseenheid in Aalten naar de veranderende landbouw waardoor de haas minder schuilgelegenheid kan vinden. 'Het land wordt steeds schoner'. Maar vooral ook meer natuurlijke vijanden worden de haas fataal. Zijn vijanden zoals de kraai en de vos doen het erg goed en dat kost veel hazen het leven. En dan is er natuurlijk nog het gevreesde RHDV-2 virus, dat eerder al een slachting veroorzaakte onder konijnen. Nu lijkt de haas aan de beurt.

Zorgelijk

Zorgelijk, vinden de jagers van de wildbeheereenheid in Aalten: Gert Bruggink: 'We kunnen nu niet meer jagen op hazen. Er zijn er te weinig en dus is afschieten bijna niet meer nodig.'