Nieuw erebier uit Apeldoorn

Foto: Stichting Collectie '40-'45

APELDOORN - Stadsbierbrouwerij in Apeldoorn AWA’85 en het oorlogsmuseum Collectie ’40-’45 in Beekbergen maken voor de zesde keer een 'erebier'. Dat is een biertje om iemand te eren die zich heeft ingezet voor de bevrijding in 1945.

Dit jaar wordt het erebier opgedragen aan Bub de Vries. Samen met zijn vader was hij lid van een verzetsgroep in Apeldoorn, die onder meer Joden hielp onderduiken. Door verraad is een groot gedeelte van de verzetsgroep opgepakt. Bub de Vries. Foto: Stichting Collectie '40-'45 Het erebier wordt op 5 mei aan de twee dochters van Bub de Vries uitgereikt. Beiden hebben geholpen bij het brouwen van het bier.