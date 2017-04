Auto verwoest door brand

Foto: ANP

ARNHEM - In Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een geparkeerde auto verwoest door een brand. Dit gebeurde op de Vondellaan.

De brandweer kreeg kort voor 4.00 uur een melding, maar bij aankomst van de bluswagen stond de auto al in lichterlaaie. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan.